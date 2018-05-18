СК отверг связь выброса свалочного газа с «Ядрово» с массовой госпитализацией детей

Выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамске действительно был, однако не он стал причиной недомогания и массовой госпитализации детей. К такому выводу пришли следователи, сообщает ТАСС.

«Из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствованных [детей] следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение, не обнаружено», — заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что «с полигона действительно произошел выброс свалочного газа». Материалы проверки переданы в полицию по подследственности для дачи правовой оценки по ч. 1 ст. 251 УК РФ («загрязнение атмосферы»).

Что стало причиной массовой госпитализации детей, Врадий не уточнила.

В ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа с полигона «Ядрово». После этого, днем 21 марта, одиннадцать школьников Волоколамского района Московской области были госпитализированы, всего за помощью к врачам обратились 77 детей.

Ухудшение экологической обстановки привело к введению режима ЧС и массовым акциям протеста. которые не утихают по сей день. Так, в ночь на 17 мая люди стихийно вышли на центральную площадь города после того, как вновь почувствовали неприятный запах. По словам мэра Петра Лазарева, пахло точно также, как 21 марта. Следующая акция протеста (в формате митинга) пройдет 26 мая в 17:00 на Центральном стадионе. Митинг согласован с властями.