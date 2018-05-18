Медведев огласил новый состав правительства. Список

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровому составу правительства.

Список

Вице-премьеры:

Первый вице-премьер + министр финансов: Антон Силуанов;

Вице-премьер Дмитрий Козак (промышленности и энергетики);

Вице-премьер Татьяна Голикова (здравоохранение, образование и соцполитика);

Вице-премьер Алексей Гордеев (сельское хозяйство);

Вице-премьер Максим Акимов (транспорт и связь);

Вице-премьер Виталий Мутко (строительство);

Вице-премьер Ольга Голодец (культура и спорт);

Вице-премьер Юрий Борисов (ОПК);

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Министры

Министр просвещения — Ольга Васильева;

Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков;

Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;

Министр спорта — Павел Колобков;

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

Министр юстиции — Александр Коновалов;

Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев;

Министр иностранных дел — Сергей Лавров;

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;

Министр культуры — Владимир Мединский;

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев;

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков;

Министр энергетики — Александр Новак;

Министр экономического развития — Максим Орешкин;

Министр по делам ГО и ЧС ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев;

Министр здравоохранения — Вероника Скворцова;

Министр транспорта — Евгений Дитрих;

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;

Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин;

Министр обороны — Сергей Шойгу.

Кто ушел

В новом составе кабмина не оказалось вице-премьеров Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Александра Хлопонина и Дмитрия Рогозина. Также правительство покинули министр транспорта Максим Соколов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр связи и коммуникаций Николай Никифоров, глава МЧС Владимир Пучков, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и Михаил Абызов, возглавлявший министерство по делам открытого правительства.

Новички

Состав нового правительства пополнили 13 человек, прежде не занимавших кресла министров, однако большинство из них все же работали в кабмине. Пост в вице-премьеров получили Юрий Борисов, работавший прежде заместителем главы Минобороны, Максим Акимов, который раньше был заместителем руководителя аппарата правительства. Вице-премьером по сельскому хозяйству стал Алексей Гордеев (полпред президента в ЦФО), а экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова будет курировать социальную сферу. Возглавит аппарат правительства Константин Чуйченко, до этого занимавший должность помощника президента.

Должность главы МЧС получил замдиректора ФСБ Евгений Зиничев (с 2006 по 2015 год он работал в личной охране Владимира Путина, а в 2016 году несколько месяцев был исполняющим обязанности губернатора Калининградской области). Владимир Якушев , руководящий Тюменской областью, стал министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кресло министра науки получил Михаил Котюков, ранее возглавлявший Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. До этого Дмитрий возглавлял государственный Россельхозбанк.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин до прихода в правительство занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, а новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков руководил Аналитическим центром при правительстве России.

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