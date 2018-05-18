В Краснодаре напали на координатора регионального «Голоса» Давида Канкия

В Краснодаре совершено нападение на координатора краснодарского движения в защиту прав избирателей «Голос» Давида Канкия, рассказал «Новой газете» активист Экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.

Около 13:15 неизвестные в масках жестоко избили Канкия в подъезде дома. Нападавшие распылили в лицо активиста жидкость из газового баллончика — у него повреждены глаза.

Канкия находится в сознании. На место прибыли «скорая» и полиция, мужчину готовят к госпитализации.

Это не первая атака на Давида Канкия, который последовательно выступал против нарушений на выборах в Краснодарском крае. Ранее неизвестные прокалывали шины его автомобиля.

В феврале Канкия арестовали на пять суток до и после выборов. В первый раз ему предъявили нарушение ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В протоколе было написано, что Канкия не предъявил паспорт по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат это заявление опроверг. По его словам, задержание могло быть связано с запланированным участием координатора регионального «Голоса» в совещании по выборам.