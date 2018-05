СК завел дело на редактора The Washington Examiner после публикации о Крымском мосте

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против редактора The Washington Examiner Хьюго Гурдона по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму) после публикации статьи журналиста Тома Рогана, который предложил в ней «взорвать» Крымский мост.

«В действиях Уго Гурдона (Hugo Gurdon) усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов», — говорится в заявлении СК.

Ранее Следственнй комитет возбудил дело о призывах к терроризму в отношении самого Рогана.

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, на следующий день по нему запустили движение легковых автомобилей. Событие осудили в Евросоюзе, США, Канаде и Польше. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».

После этого в издании The Washington Examiner появился материал под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»).

В ней говорилось о том, что Украина обладает средствами для нанесения воздушного удара по Крымскому мосту, который может сделать его непригодным для использования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью «уродливым проявлением некачественной журналистики».