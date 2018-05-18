Главой МЧС стал бывший охранник Путина. Он уже пробовал себя в роли губернатора

новый состав правительства Полный список тех, кого премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить в правительство, читайте здесь.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить экс-охранника президента Владимира Путина Евгения Зиничева на пост главы МЧС, Путин решение одобрил. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Зиничев до назначения министром с 2016 года занимал пост заместителя директора ФСБ. До прихода на эту должность он около двух месяцев исполнял обязанности губернатора Калининградской области.

Причиной ухода с поста и.о. губернатора стало желание самого Зиничева: он попросил Путина «перевести его на другую работу», а его место занял Антон Алиханов. Прежде, чем стать и.о. губернатора Зиничев руководил управлением ФСБ в том же Калининграде.

До ФСБ, с 2006 по 2015 год, он работал в Службе безопасности президента. Близкий к Кремлю источник РБК называл Зиничева «одним из адъютантов» главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал, что Зиничев работал охранником Путина.

Кроме того, известно, что все предыдущие его места работы с 1987 года связаны с различными должностями в органах государственной безопасности.