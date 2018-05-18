СК: в Ставропольском крае попытались скрыть крушение вертолета

Следственный коммитет проводит доследственную проверку по факту падения вертолета Ми-2 в районе поселка Мирный Курского района Ставропольского края, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняют в СК, крушение произошло 16 мая 2018 года около 13 часов 10 минут «при проведении авиационных сельскохозяйственных работ».

«В результате крушения пострадал 62-летний пилот вертолета, который с ожогами более 70% поверхности тела доставлен в больницу города Моздок и находится в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как предполагают следователи, после крушения вертолет пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии.

«Кавказский узел» уточняет, что вертолет принадлежал председателю колхоза имени Ленина станицы Галюгаевская.