В Москве прошла акция в поддержку арестованного на Украине журналиста РИА Новости

В Москве у здания посольства Украины прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина. В ней приняли участие главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев и другие журналисты.

Последний сравнил арест главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с «действиями инквизиции». «Есть смысл сделать это регулярным, потому что это же не разовая история. Не хотелось бы, чтобы были новые поводы, но, судя по всему, этот режим на Украине пока не выглядит исправимым, он неисправим. Он должен измениться каким-то образом, и терпение украинцев, я убежден, не вечно», — добавил Киселев.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского и Елены Одновол: В Москве у посольства Украины сейчас... pic.twitter.com/he9H7DcOMr — Эдуард Дрозд (@olshan75) May 18, 2018

Накануне Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца без права внесения залога. На Украине журналиста подозревают в государственной измене (он имеет двойное гражданство) и обвиняют в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Министерстве иностранных дел России осудили действия Службы безопасности Украины, которая перед задержанием провела у журналиста обыски. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет «меры взаимности». Выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и в ОБСЕ.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК РФ).