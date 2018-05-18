Прокуратура возобновила дело о распространении наркотиков в «Додо пицце»

Прокуратура возобновила уголовное дело о распространении наркотиков в «Додо Пицце» на северо-востоке Москвы. Об этом в своем фейсбуке сообщил основатель пиццерии Федор Овчинников, которого снова вызвали на допрос по возобновленному делу.

«В ходе предыдущего расследования было допущено "разгильдяйство" (цитата), дознание проходило "ненапористо" (цитата), в связи с этим Прокуратура просит возобновить дело и заново опросить всех свидетелей», — объяснил Овчинников причины, по которым прокурор решил открыть дело.

По словам основателя пиццерии, прокуратура попросила следствие выяснить связь между DP Global Group (холдинговая компания на Британских Виргинских Островах) с компанией ООО «Додо Франчайзинг», а также установить собственников DP Global Group.

«На очередной допрос по этому делу вызваны также наш партнер-франчайзи Станислав Семенов и финансовый директор Dodo Pizza», — добавил Овчинников.

Напомним, в феврале основателя сети «Додо Пицца» Федора Овчинникова допросили в ОВД Южное Медведково после жалобы о том, что он якобы наладил сбыт наркотиков через сеть своих пиццерий.

У правоохранителей появились подозрения, что бизнес Овчинникова — лишь прикрытие, с помощью которого он распространяет наркотики из стран Латинской Америки.

Поводов для возбуждения дела послужили найденные «закладки» в одной из пиццерий сети. Однако вскоре следователь назвал допросы по делу «недоразумением», а само дело было закрыто.