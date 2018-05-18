Суд арестовал экс-замминистра культуры Пирумова по делу о хищении 450 млн рублей

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Пирумов останется под стражей до 16 июля.

Сам он в суде не признал свою вину и заявил, что не имел возможности похитить деньги при строительстве новых зданий Эрмитажа, потому что музей сам проводит отбор подрядчиков и контролирует работы. На заседании бывшему замминистра культуры стало плохо, ему вызвали «скорую помощь».

Другие фигуранты дела — бизнесмен Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо – также не признают свою вину.

Напомним, 17 мая Следственный комитет сообщил об обысках и задержании Пирумова и главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее Пирумов, Мазо и Колесников проходили по так называемому «делу реставраторов». Их обвиняли в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Фигуранты дела признали вину, погасили ущерб в 100 млн рублей и избежали реальных сроков наказания.