Быший вице-премьер Сергей Приходько стал первым замглавы аппарата правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего вице-премьера Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В обновленном кабинете министров должность главы аппарата правительства, а также пост вице-премьера достались бывшему начальнику Контрольного управления президента Константина Чуйченко.

Ранее Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровому составу правительства.

Напомним, что в феврале оппозиционер Алексей Навальный рассказал о совместном отдыхе тогдашнего вице-премьера Сергее Приходько, бизнесмена Олега Дерипаски и девушек, в том числе Насти Рыбки. В расследовании использовались цитаты из книги Рыбки и видео из ее Instagram. Политик назвал этот отдых формой взятки высшему должностному лицу.

Сам Приходько заявил, что расследование Навального — попытка «устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное».

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — сказал Приходько.

Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич) и Алексу Лесли (Александр Кириллов) из-за распространения в сети материалов, касающиеся личной жизни предпринимателя, без его согласия.

Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к страницам на сайте Навального, а также «Медиазоны» и Znak.com, где рассказывалось об этом отдыхе. Материалы о расследовании в отношении Дерипаски были удалены с сайта Навального, после чего Роскомнадзор исключил интернет-ресурс оппозиционера из Единого реестра запрещенной информации.