«Дай бог ему здоровья». Путин прокомментировал информацию о выписке Скрипаля из больницы

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья бывшему сотрудники ГРУ Сергею Скрипалю, которого недавно выписали из больницы в Солсбери. Передало агентсво РИА Новости слова Путина с пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Дай бог ему здоровья! Я думаю, что если бы, как утверждали наши коллеги, было использовано боевое вещество, то этот человек погиб бы на месте», — сказал президент России.

Путин также высказал надежду на то, что Скрипаль будет «жив, здоров и невредим». Глава государства добавил, что «мы очень рады на самом деле» улучшению состояния бывшего сотрудника ГРУ.

Ранее в департамент здравоохранения Великобритании сообщили, что из больницы в Солсбери выписали Скрипаля, которого, по мнению Лондона, отравили нервно-паралитическим газом «Новичок».

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Полиция установила, что самая высокая концентрация вещества обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей и на скамейке, на которой их нашли.

Накануне немецкие журналисты выяснили, что внешняя разведка Германии получила образец «Новичка» еще в 1990-е годы. Образец химического вещества передал российский ученый-химик, который уже был информатором некоторое время.