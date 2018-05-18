В МВД не подтвердили информацию о пытках сотрудниками ФСБ анархиста из Севастополя

Министерство внутренних дел (МВД) России не нашло нарушений в действиях сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые, по словам анархиста из Севастополя Алексея Шестаковича, пытали его во время задержания. Об этом «Новой газете» рассказал сам активист.

«Сообщаю, что проверка по вашим обращениям по факту возможных нарушений окончена. <…> Ваше обращение определено как “Неподдержанное”», — такой ответ получил Шестакович от управления МВД по Севастополю.

Активист также подавал заявление о пытках в местную прокуратуру. Ответа оттуда пока не было. «Полицейское государство не способно само (даже с помощью инициативы граждан) войти в правовое русло. Даже не знаю что сказать — одни негативные эмоции», — отметил Шестакович.

В марте в Севастополе прошли обыски у нескольких участников анархического движения. Шестакович рассказал, что сотрудники ФСБ били его в нос, грудь и горло и что все это время он провел в нижнем белье на полу с пакетом на голове и в наручниках.

Поводом для обысков ФСБ стало опубликованное Шестаковичем в группе «Анархисты Севастополя» «ВКонтакте» уведомление о намерении провести на площади Адмирала Ушакова в центре города митинг под лозунгом «Пост президента — атавизм монархии». Целью мероприятия было «напоминание о конституционном праве граждан не принимать участия» в президентских выборах.

После этого двух анархистов, Алексея Шестаковича и Ивана Маркова, арестовали на 11 и 10 суток соответственно. Их признали виновными в производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Остальных активистов задерживать не стали, им не предъявили обвинения.

После выхода из-под административного ареста Шестакович сообщил, что покинул Россию и пока не собирается возвращаться обратно. В данный момент он находится в Италии.