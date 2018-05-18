РБК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского за пост во «ВКонтакте»

Управление Следственного комитета по Московской области завело дело на старшего сержанта комендантской роты УВД на Московском метрополитене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и собеседника, близкого к следствию.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти по признакам национальности с использованием сети интернет). По версии следствия, 35-летний полицейский из Коломны в феврале 2009 года под именем Володимир Синеоко во «ВКонтакте»«не позднее 1 января 2017 года <…> осуществил републикацию видеозаписи „Пьяный русский vs узбек“ и опубликовал комментарий, в котором содержатся психологические и лингвистические признаки унижения русских как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку», пишет РБК.

Как отмечает собеседник РБК, материалы для привлечения полицейского к уголовной ответственности были собраны сотрудниками четвертого окружного отдела управления ФСБ по Москве и Московской области. Он добавил, что мера пресечения в отношении полицейского не избиралась.

Источник в полиции сообщил изданию, что подозреваемый работал в органах внутренних дел пять лет. У него есть трое несовершеннолетних детей.