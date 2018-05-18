En+ объявила об отставке члена совета директоров Олега Дерипаски: акции «Русала» взлетели на 10%

Бизнесмен Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала». Его заменит независимый директор En+ Филипп Мейлфейт (Mailfait), говорится на сайте компании. Такое решения принял глава En+ Грег Баркер.

Отставка Дерипаски вступает в законную силу немедленно. С бизнесмена взяли обязательство не добиваться переизбрания в качестве директора «Русала».

Он также согласился снизить свою долю в En+ ниже 50%, чтобы Минфин США снял с компании санкции.

Напомним, что в начале апреля Олег Дерипаска и его компании попали под американские санкции. После этого связанные с бизнесменом компании «Русал» и En+ Group потеряли половину своей стоимости из-за обвала акций на фондовых рынках. Позднее американские власти заявили, что санкции с «Русала» могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.