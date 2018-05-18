Яровая предложила в ускоренном режиме блокировать «колумбайн-сообщества» в интернете

Вице-спикер Госдумы и депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об ускоренной блокировке побуждающих молодежь к насилию групп в интернете. Документ зарегистрирован в базе данных парламента.

«Одной из основных проблем в сфере профилактики угроз безопасности жизни детей, является вовлечение детей в преступную деятельность через распространение информации, направленной на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни окружающих, в том числе в сети Интернет. К примеру, можно упомянуть так называемые „группы смерти“ и „колумайн-сообщества“», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что с помощью законопроекта будет создан механизм, «позволяющий не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ». Уточняется, что это «позволит органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств в целях проведения объективного расследования».

В январе с запросом о проверке посвященных «Колумбайну» сообществ «ВКонтакте» в Роскомнадзор обратился депутат Гослумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Напомним, что в прошлом году в нескольких российских школах подростки совершали нападения, вдохновившись трагедией в американской школе «Колумбайн». Речь идет о событии в 1999 году, когда два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство в школе «Колумбайн». В результате были убиты 13 и ранены 26 человек. Сами стрелявшие совершили самоубийство.

5 сентября прошлого года в подмосковной Ивантеевки 15-летний ученик «9А» устроил стрельбу в школе и разбросал дымовые шашки. В результате пострадала учительница и несколько детей. В Перми 15 января 2018 года двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Их арестовали по обвинению в «покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Через несколько дней, 19 января, девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы № 5 в Улан-Удэ. В результате были госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Пострадавшая учительница Ирина Раменская предположила, что подросток мог напасть на школьников из-за плохой оценки. Перед задержанием он попытался покончить с собой.