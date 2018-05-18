Новая газета

В техасской школе произошла стрельба, сообщается о многочисленных жертвах

Общество

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В городе Санта Фе (штат Техас) произошла стрельба в школе, сообщает CNN. Два источника телекомпании сообщают о многочисленных жертвах. 

Как рассказал помощник директора школы, оба нападавших были задержаны полицией. 

Жертвами стрельбы стали не менее восьми учеников, сообщает телеканал KHOU11 со ссылкой на свои источники.

Управление шерифа округа Харрис подтвердило, что речь идет об инциденте со «множеством жертв», отметив, что раненым оказывается помощь.

Теги:
nt, школа, стрельба, сша
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