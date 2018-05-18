В техасской школе произошла стрельба, сообщается о многочисленных жертвах

В городе Санта Фе (штат Техас) произошла стрельба в школе, сообщает CNN. Два источника телекомпании сообщают о многочисленных жертвах.

MORE: 1 person is in custody in Santa Fe school shooting where there are multiple fatalities and a 2nd person is detained; suspect appears to be a student. https://t.co/cvy6y6ZlLu pic.twitter.com/v4ssLl6ByC — Good Morning America (@GMA) May 18, 2018

Как рассказал помощник директора школы, оба нападавших были задержаны полицией.

Жертвами стрельбы стали не менее восьми учеников, сообщает телеканал KHOU11 со ссылкой на свои источники.

Управление шерифа округа Харрис подтвердило, что речь идет об инциденте со «множеством жертв», отметив, что раненым оказывается помощь.