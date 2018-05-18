Минтруд предложил частично возмещать работодателю затраты на оплату стажировок

Минтруд предложил выделять деньги из бюджета на оплату стажировок, чтобы повысить уровень занятости после окончания школы или вуза. Об этом говорится в проекте закона, опубликованного на федеральном портале проектов.

По замыслу министерства, выплачиваться пособие будет в течение трех месяцев, а его размер составит примерно 11 тысяч рублей. Реализовать идею предлагается уже в 2020 году, деньги на это будут выделены в результате перераспределения пособия по безработице.

В Минтруде добавляют, что портал «Работа в России» может стать аналогом социальной сети LinkedIn, и этот портал необходимо превратить в профессиональную социальную сеть.

«Это позволит выйти на рынок труда после окончания учебного заведения уже относительно сформировавшемуся профессионалу, уже со связями среди действующих профессионалов, в том числе наставников», — говорится в документе.

Министерство также планирует организовать «масштабные ярмарки вакансий», куда также будут приглашать в качестве наставников опытных профессионалов в своих отраслях, которые уже вышли на пенсию

«Эта категория граждан может уделять работе с учащимися значительно больше времени, чем действующие работники», — считают в Минтруде. Мероприятие может быть реализовано за счет средств субъектов Российской Федерации, выделяемых на активную политику занятости, уточнили в министерстве.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении выпускников высших учебных заведений, обучавшихся на бюджетной основе, на работу в государственные учреждения.

Согласно документу, выпускник бакалавриата должен будет проработать по своей специальности в госкомпании не менее четырех лет, по программе специалитета — не менее пяти лет, магистратуры — не менее шести лет.