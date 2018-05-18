Новая газета

Минтруд предложил частично возмещать работодателю затраты на оплату стажировок

Общество

 

Минтруд предложил выделять деньги из бюджета на оплату стажировок, чтобы повысить уровень занятости после окончания школы или вуза. Об этом говорится в проекте закона, опубликованного на федеральном портале проектов.

По замыслу министерства, выплачиваться пособие будет в течение трех месяцев, а его размер составит примерно 11 тысяч рублей. Реализовать идею предлагается уже в 2020 году, деньги на это будут выделены в результате перераспределения пособия по безработице.

В Минтруде добавляют, что портал «Работа в России» может стать аналогом социальной сети LinkedIn, и этот портал необходимо превратить в профессиональную социальную сеть.

«Это позволит выйти на рынок труда после окончания учебного заведения уже относительно сформировавшемуся профессионалу, уже со связями среди действующих профессионалов, в том числе наставников», — говорится в документе.

Министерство также планирует организовать «масштабные ярмарки вакансий», куда также будут приглашать в качестве наставников опытных профессионалов в своих отраслях, которые уже вышли на пенсию

«Эта категория граждан может уделять работе с учащимися значительно больше времени, чем действующие работники», — считают в Минтруде. Мероприятие может быть реализовано за счет средств субъектов Российской Федерации, выделяемых на активную политику занятости, уточнили в министерстве.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении выпускников высших учебных заведений, обучавшихся на бюджетной основе, на работу в государственные учреждения. 

Согласно документу, выпускник бакалавриата должен будет проработать по своей специальности в госкомпании не менее четырех лет, по программе специалитета — не менее пяти лет, магистратуры — не менее шести лет.

Теги:
россия, безработица, работа, студенты, минтруд, mp
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