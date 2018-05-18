Новая газета

На Каннском фестивале фильм «Донбасс» Сергея Лозницы получил приз программы «Особый взгляд»

Культура

 

Фильм «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы получил приз за лучшую режиссуру в программе 71-го Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Об этом сообщает Интерфакс.

Режиссер не смог присутствовать лично на церемонии объявления лауреатов. От его имени было зачитано обращение, в котором он выступил в поддержку режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в России по обвинению в терроризме. Обращение было встречено аплодисментами.

«Донбасс» основан на документальных материалах и рассказывает о жизни в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В картине представлены несколько бытовых историй, в которых показаны ситуации взяточничества, подлога, демонстрируется работа иностранных журналистов в Донбассе и гротескная свадьба.

Каннский кинофестиваль продлится до 19 мая. В основном конкурсе участвует 21 фильм.

Теги:
nt, лозница, донбасс, каннский кинофестиваль
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