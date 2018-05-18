Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета фонда «Сколково». Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение фонда.

Согласно уставу, совет фонда возглавляют два сопредседателя на общественных началах, один из которых является президентом фонда. Вторым сопредседателем до недавнего времени был бывший президент Intel Крейг Барретт, который принял решение покинуть фонд в конце 2017 года. Вторым сопредседателем является бизнесмен Виктор Вексельберг.

Во время работы в правительстве Дворкович курировал инновационную отрасль, в частности, был председателем попечительского совета Сколковского института науки и технологий.

«Дворкович прекрасно знает и сильные, и слабые стороны проекта, знаком с его финансовыми и операционными показателями, понимает наши текущие задачи и стратегические приоритеты. Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике», — прокомментировал назначение Вексельберг, слова которого приводятся в сообщении фонда.

Напомним, что ранее премьер-министр Росси Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровому составу правительства. Дворкович, занимавший пост вице-премьера в старом правительстве Медведева, не вошел в новый кабинет министров, а его темы были распределены между другими зампредами.