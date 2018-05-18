В Омске заседание по делу о пытках в колонии ИК-7 решили провести в закрытом режиме

Советский суд Омска решил провести заседание по делу о пытках в колонии ИК-7 в закрытом режиме в связи с тем, что на нем будут озвучиваться сведения частной и личной жизни заключенных, которых суду предстоит допросить. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» в Сибири.

На этом решении настаивали сторона защиты и подсудимый, 32-летний инспектор отдела безопасности ИК-7 УФСИН России по Омской области Василий Трофимов, которого подозревают в превышение должностных полномочий. До начала заседания Трофимов и его адвокат также заявили, что не готовы общаться с прессой и будут настаивать на запрете присутствия в суде нашего издания.

По версии следствия, в 2015–2016 годы обвиняемый поощрял и руководил действиями созданной им группы спортсменов, ранее занимавшихся единоборствами, жертвами которых становились вновь прибывшие в исправительную колонию осужденным.

О каких именно действиях идет речь, «Новой газете» подробно рассказал Руслан Сулейманов, освободившийся из омской ИК-7 в конце апреля. Накануне на заседании по делу Трофимова суд в закрытом режиме допросил нынешнего заключенного этой зоны. О чем он рассказал, неизвестно.