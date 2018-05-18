Блогер Илья Варламов отказался от участия в выборах мэра Москвы

Блогер Илья Варламов заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году. Об этом сообщается на его сайте.

«Изначально я планировал использовать выборы, чтобы донести до новой аудитории свои идеи. Ведь выборы – это кроме всего прочего внимание СМИ, эфиры, дебаты. Сейчас я понимаю, что в сложившейся ситуации гораздо важнее говорить об открытых конкурентных выборах, о важности свободы, демократии, честных судов и честных СМИ, чем об урбанистике», – пишет Варламов.

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По его словам, он решил не использовать выборы «для самопиара и как трибуну для своих идей» и «готов поддержать независимых кандидатов».

«Я готов работать на объединение, готов поддержать независимых кандидатов», – сообщил он.

В середине апреля Варламов заявил, что размышляет о возможности пойти кандидатом на выборы мэра Москвы.

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Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении поучаствовать в выборах заявили действующий мэр столицы Сергей Собянин, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин, «справедливоросс» Александр Романович, представитель партии «Зеленых» космонавт Сергей Ревин, а также бывший депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков. КПРФ планирует выдвинуть экс-депутата Госудмы Вадима Кумина. В качестве независимого кандидата выдвигается политик Илья Яшин.