Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе сразу после взлета

На Кубе самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился через несколько минут после взлета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное телевидение Кубы. После падения самолет загорелся.

Se estrella un #avión de Cubana de Aviación poco después de despegar del aeropuerto internacional José Martí en #LaHabana Informes preliminares indican 128 pasajeros a bordo #Cuba pic.twitter.com/OMlX1DhkAX — Mario Morínigo Moray (@mmmoray) May 18, 2018

Самолет выполнял внутренний рейс и летел из Гаваны в Ольгин. По данным телеканала, есть пострадавшие.

CNN пишет, что на борту находилось 104 человека. На борту было 107 человек, из них 104 — пассажиры, сообщила Cubadebate. Точных данных о количестве пассажиров пока нет.

Посольство России на Кубе проверяет информацию о том, были ли россияне на борту потерпевшего крушение лайнера в аэропорту Гаваны, сообщает РБК.

На месте также работают большое количество пожарных, национальной полиции и медиков.