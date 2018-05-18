После переназначения Мединского министром «Артдокфест» объявил о переносе части показов за пределы России

Конкурсная программа XII международного фестиваля документального кино «Артдокфест» будет показана в два этапа — в Риге и в Москве. Решение об изменении регламента проведения фестиваля было принято из-за «сегодняшних условиий „культурной политики“ в России». Об этом «Новой газете» рассказали в дирекции фестиваля.

Первый этап фестиваля пройдет с 19 по 23 октября в столице Латвии, где будет показана вся конкурсная программа, в том числе фильмы, показ которых России «по цензурным, бюрократическим и иным причинам невозможен, или может быть сорван». Второй этап пройдет в Москве в начале декабря, где «будет представлена та часть конкурсной программы, показ которой более вероятен в российских реалиях» и пройдет показ всех внеконкурсных программ. Решение жюри будет объявлено в Москве на церемонии закрытия «Артдокфеста».

Структурные изменения фестиваля продиктованы тем, что «в последние годы работа и само существование „Артдокфеста“ в России значительно осложнились».

«Апогеем войны, объявленной „Артдокфесту“, стали безнаказанные срывы фестивальных показов боевиками из парамилитарных организаций. При этом государственные институции фактически встали на сторону погромщиков: министерством культуры РФ были инициированы суды и штрафы, а в Следственный Комитет и прокуратуру поступили депутатские запросы с обвинениями Артдокфеста в экстремизме», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили организаторы «Артдокфеста», некоторые авторы фильмов «прямо сообщают о своем принципиальном нежелании предоставлять свои фильмы для показа на территории России».

По словам президента «Артдокфеста» Виталия Манского, переназначение министра культуры Владимира Мединского «служит только одной цели — приближению конца».

«Конец — это когда государство, подменяя культуру пропагандой, потеряет связь сперва с элитами и как следствие — с обществом. Идеальная почва для бунта или войны с цивилизацией в целом, в которой поражение неминуемо. Культура призвана формировать и подготавливать общество к эволюции. Иначе только революция. И как доктор исторических наук Мединский должен был бы это понимать. Но какие у нас доктора наук, такое сегодня и трактование истории», — сказал Манский.

В середине апреля Следственный комитет опросил Манского в рамках проверки фестиваля по заявлению депутата Госдумы от «Справедливой России» Анатолия Грешневикова. Парламентарий пожаловался в следственные органы на, что на фестивале происходит «пропаганда национальной розни и возбуждение ненависти к русскому народу». Манский заявил, что считает все обвинения «недопустимыми и оскорбительными».

Ранее суд оштрафовал дирекцию фестиваля на 100 тысяч рублей за показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» без прокатного удостоверения. Фильм был запланирован к показу в рамках «Артодокфеста» в декабре прошлого года. Его должны были показать дважды, однако оба показа были сорваны. Так, 9 декабря активисты движения SERB пообещали режиссеру Беате Бубенец и руководителю фестиваля Виталия Манскому «серьезные проблемы».