Суд арестовал второго фигуранта дела о хищениях при строительстве зданий Эрмитажа

Басманный суд Москвы арестовал руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, фигуранта дела о хищениях при строительстве зданий Эрмитажа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Колесникова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июля», — сказала представитель суда.

Ранее суд арестовал еще одного фигуранта данного уголовного дела — экс-замминистра культуры Григория Пирумова. Он останется под стражей до 16 июля.

Напомним, 17 мая Следственный комитет сообщил об обысках и задержании Пирумова и главы группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее Пирумов, Мазо и Колесников проходили по так называемому «делу реставраторов». Их обвиняли в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Фигуранты дела признали вину, погасили ущерб в 100 млн рублей и избежали реальных сроков наказания.