Росавиация сократила чартерные программы I Fly, Royal Flight и «Саратовских авиалиний»

Росавиация решила сократить чартерные программы на июнь трех авиакомпаний — I Fly, Royal Flight и «Саратовские авиалинии». Об этом сообщается на сайте ведомство.

Программу I Fly сократили на 10%, Royal Flight — на 15%, «Саратовских авиалиний» — на 50%. Это решение связано «с многочисленными задержками и отменами рейсов за период с 15 апреля по 14 мая 2018 года, а также несоответствием представленных чартерных программ полетов имеющемуся резерву воздушных судов».

«Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туроператоров, имеющих договорные отношения с вышеуказанными авиакомпаниями по перевозке пассажиров чартерными рейсами в пункты иностранных государств, учесть данную информацию в работе во избежание нарушения прав туристов», — отмечается в сообщении.

Проблемы с эксплуатацией самолетов «Саратовских авиалиний» возникли после крушения в Раменском районе Московской области Ан-148, вылетевшего 11 февраля из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения могло стать обледенением датчиков, которые показывали неверные данные о скорости полета на дисплеях самолета. С момента катастрофы с участием самолетов «Саратовских авиалиний» произошло еще несколько инцидентов.

В апреле Росавиация предложила компании добровольно прекратить авиационную деятельность и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности». Авиакомпания объявила о возможном закрытии предприятия.

Напомним, в сентябре прошлого года авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении чартерных рейсов из-за отсутствия средств для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление.

Президент Владимир Путин из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии и раскритиковал работу вице-премьера Аркадия Дворковича в транспортной отрасли. Дворкович заявил, что власти ужесточат критерии оценки финансовой устойчивости авиакомпаний.

В конце декабря сообщалось, что Росавиация сократила новогодние международные чартерные программы. Корректировки на 20–30% затронули шесть авиакомпаний.