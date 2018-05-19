Баскетболисты ЦСКА проиграли мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА проиграли мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги («Финале четырех) в Белграде.
Final. @cskabasket vs @RMBaloncesto 83-92— CSKA Moscow (@cskabasket) May 18, 2018
📊 @NandoDeColo 20pts@Da_Thrill21 16pts, 7 reb@SirHines 16pts, 9reb#CSKAbasket #F4GLORY pic.twitter.com/z79TM5F0Au
Встреча завершилась со счетом 92:83 (20:30, 27:16, 16:10, 29:27) в пользу «Реала».
Таким образом, «Реал» вышел в финал, где сыграет со стамбульским «Фенербахче». ЦСКА в матче за третье место встретится с каунасским «Жальгирисом».
Матч за третье место пройдет 20 мая.
В последний раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2016 году, он — двукратный победитель турнира. Действующий победитель — «Фенербахче».