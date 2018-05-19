Баскетболисты ЦСКА проиграли мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги («Финале четырех) в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 92:83 (20:30, 27:16, 16:10, 29:27) в пользу «Реала».

Таким образом, «Реал» вышел в финал, где сыграет со стамбульским «Фенербахче». ЦСКА в матче за третье место встретится с каунасским «Жальгирисом».

Матч за третье место пройдет 20 мая.

В последний раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2016 году, он — двукратный победитель турнира. Действующий победитель — «Фенербахче».