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Баскетболисты ЦСКА проиграли мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги

Спорт

 

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли мадридскому «Реалу» в полуфинале Евролиги («Финале четырех) в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 92:83 (20:30, 27:16, 16:10, 29:27) в пользу «Реала».

Таким образом, «Реал» вышел в финал, где сыграет со стамбульским «Фенербахче». ЦСКА в матче за третье место встретится с каунасским «Жальгирисом».

Матч за третье место пройдет 20 мая.

В последний раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2016 году, он — двукратный победитель турнира. Действующий победитель — «Фенербахче».

Теги:
nt, цска, баскетбол
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