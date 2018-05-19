В авиакатастрофе на Кубе погибли более 100 человек

В катастрофе Boeing 737 под Гаваной погибли 108 человек. Об этом сообщил кубинский телеканал CubaTV, передает Reuters.

MORE: Eyewitness video shows the aftermath of a passenger jet carrying 104 passengers crashing shortly after takeoff in Cuba. So far, three survivors have been found among the wreckage. https://t.co/IAUjBl6fUe pic.twitter.com/CbIT0sXdII — ABC News (@ABC) May 18, 2018

Всего на лайнере, который совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, находилось 110 человек. Среди них было пять детей, в том числе один двухлетний.

На месте крушения были найдены четверо выживших, один из них скончался по дороге в больницу. Позднее в медучреждении скончалась женщина, сейчас в реанимации находятся еще две женщины.

Почти все пассажиры были гражданами Кубы. В МИД Аргентины сообщили, что среди жертв авиакатастрофы есть два аргентинских гражданина. На борту находились шесть членов экипажа — все они выходцы из Мексики.

В российском посольстве на Кубе сообщали, что россиян не было на борту потерпевшего крушение самолета.

В авиакомпании Global Air Mexico отмечали, что разбившийся Boeing 737–200 был выпущен в 1979 году. Перед падением, сообщили в авиакомпании, самолет совершил «странный маневр».

Причина катастрофы пока неизвестна. На месте крушения проводится поисковая операция. Для опознания погибших из Ольгина поездами и самолетами доставят родственников.

Кубинские власти объявили траур, который продлится с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая. Государственные флаги будут приспущены.