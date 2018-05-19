Руководителя «РИА Новости Украина» перевели в следственный изолятор

Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого арестовали в Херсоне по подозрению в государственной измене, переведен в следственный изолятор. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский, передает РБК.

«Кирилл Вышинский переведен из изолятора временного содержания в следственный изолятор. Мы готовим апелляционную жалобу, которую мы подадим в понедельник. Состояние здоровья Кирилла удовлетворительное», — сказал Доманский.

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Ранее Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене (он имеет двойное гражданство) и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК РФ).