В Петербурге сотрудники СОБР сорвали панк-концерт

В Санкт-Петербурге сотрудники Специального отряда быстрого реагирования сорвали концерт Punk’s not Dead в клубе Manhattan. Об этом сообщает «Медиазона».

Концерт начался вечером 18 мая и должен был закончится утром следующего дня. По словам одного из посетителей мероприятия, около часа ночи в помещение ворвались сотрудники СОБР и люди в масках, которые сказали всем присутствующим повернуться лицом к стене и не поворачиваться.

Они проверили у присутствующих документы, переписали данные и начали отпускать по одному. По словам собеседника «Медиазоны», бойцы СОБР «немного применяли физическую силу» и нецензурно выражались.

Клавишница группы Brave Rockets Юлия Жукович написала, что помимо бойцов СОБР в клуб пришли сотрудники Центра «Э». По ее словам, правоохранительные органы объяснили свой приезд сообщениями о массовых беспорядках в клубе. Они забрали все значки, футболки и нашивки, которые продавались на мероприятии.

На концерте должны были выступить панк-рок и ска-кор группы из нескольких городов России. Как отмечает «Медиазона», среди участников концерта были сторонники анархистов.

Несколько человек, в том числе музыканты, были задержаны.