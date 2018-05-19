Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето»

Музыкант Рома Зверь (Роман Билык) и Герман Осипов получили премию Cannes Soundtrack Award из программы Каннского кинофестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Об этом музыкант рассказал на странице Instаgram.

В фильме Рома Зверь сыграл одного из главных персонажей картины — музыканта Майка Науменко. Фильм рассказывает об истории знакомства и отношений 19-летнего певца Виктора Цоя, 26-летнего Науменко и его жены Натальи, а также о становление ленинградского рок-клуба и записи первого альбома Цоя.

Приз за лучший саундтрек вручается в Каннах с 2010 года. Победителя выбирает жюри из журналистов.

Режиссер фильма Кирилл Серебренников не смог лично представить фильм «Лето» в Каннах. Он находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссера и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвинили в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».