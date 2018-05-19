Росавиация ограничила полеты над принимающими ЧМ по футболу городами

Росавиация объявила о введении усиленных мер безопасности и ограничении полетов над городами, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Меры приняты в соответствии с указом президента России об усилении мер безопасности на территориях субъектов, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу (с 25 мая по 25 июля 2018 года) и Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля 2017 года).

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для полетов над попавшими под ограничения зонами необходимо получать отдельное разрешение от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.