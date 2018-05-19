Партию Навального решили назвать «Россия будущего»

Новая партия основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального будет называться «Россия будущего». Решение было принято на съезде партии в Москве. Пока партия не зарегистрирована Минюстом.

Партия пока (!) не зарегистрирована, но уже учреждена! Ура! Новое название: ПАРТИЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО pic.twitter.com/LpsBetMQJF — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 19, 2018

«Идея нового названия появилась в головах сразу нескольких людей, но я тоже его предлагала, так как концепция «Прекрасная Россия будущего», о которой Алексей Навальный рассказывал в своей предвыборной программе, мне очень нравится. Это то, куда мы все стремимся, Россия, где есть честные суды, независимые СМИ, нормальная работа полиции. Мне кажется очень логичным выбор нового названия — «Россия Будущего», — сказала юрист ФБК Любовь Соболь.

По ее мнению, отсутствие самого Алексея Навального существенно не отразилось на содержании съезда, так как это лишь «формальная процедура».

«Людям, которые сегодня собрались, не нужно объяснять для чего они это делают. Они прошли предвыборную кампанию в составе региональных штабов, они делают региональные антикоррупционные расследования. Они понимают, что съезд — это формальность, но она, конечно же, важна. Алексей Навальный — наш лидер, но его команда — это самостоятельные люди с активной позицией».

На съезде также планируется избрать 7 членов Центрального совета новой партии.

Сам Навальный не смог принять участие в съезде из-за того, что 15 мая Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера на 30 суток после акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая. Суд признал Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия) и по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского).

В апреле Навальный подал в министерство юстиции уведомление о съезде партии с названием «Рабочее название». Он заявил, что потом она будет переименована.

Напомним, в конце марта Минюст по заявлению бывшего сторонника Навального Виталия Серуканова зарегистрировал «Партию прогресса» (ранее «Гражданская позиция» — ред.), хотя такое название носила партия Навального. С 2014 года политик шесть раз пытался зарегистрировать эту партию.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала «Партию прогресса» Серуканова «двойником» партии Навального, добавив, что они никак не связаны.

Это не первый раз, когда у Навального уводят название партии. В 2013 году политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию «Родная страна» в «Народный альянс», хотя такое название носила незарегистрированная партия Навального. После того, как Минюст зарегистрировал «Народный альянс» Богданова, оппозиционеру пришлось сменить название своей политической организации.