Принц Гарри получил титул герцога Сассекского перед свадьбой с американской актрисой Меган Маркл

Продолжение Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Королева Великобритании Елизавета II по традиции в день свадьбы пожаловала своему внуку принцу Гарри титул герцога Сассекского, сообщает Reuters со ссылкой на королевскую пресс-службу.

«Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому. Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил. Таким образом принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», – говорится в сообщении Букингемского дворца.

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисыМеган Марк проходит в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке. Прямая трансляция церемонии идет на Youtube.

Церемония началась около 12:00 по местному времени (14:00 мск). Принц Чарльз отвел Меган Маркл к алтарю.