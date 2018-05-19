«Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу». Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы, передает Интерфакс.

«Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — сказал он.

В начале апреля Порошенко предложил прекратить участие Украины в СНГ. Предложение позже поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Президент также попросил об окончательном закрытии украинского представительства «при соответствующих институтах в Минске».

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией. Так как Украина не ратифицировала устав содружества и не является его членом. Она относится к государствам-участникам СНГ.

В 2014 году Киев прекратил председательство Украины в СНГ, тогда же было заявлено о процессе выхода из содружества. Соответствующий документ внесли в Раду в 2016 году.