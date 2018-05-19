Кадыров сообщил о попытке захвата заложников в церкви в Грозном. Четверо боевиков убиты

В центре Грозного сотрудники правоохранительных органов убили четырех предполагаемых боевиков, которые пытались захватить заложников в церкви Архангела Михаила, сообщает Интерфакс. По словам Кадырова, боевики могли получить приказ из одной из западных стран.

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены», — сказал Кадыров.

Он уточнил, что во время операции погибли два полицейских и один прихожанин.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — отметил глава Чечни.

Кадыров сказал, что он немедленно прибыл на место происшествия, где «непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации, она заняла лишь несколько минут».

«В настоящее время принимаются меры по установлению личностей уничтоженных боевиков, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов», — отметил Кадыров