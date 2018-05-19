«Коммерсант»: в деле, фигурантом которого был математик Богатов, появился другой подозреваемый

В уголовное деле о публичных призывах к террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков, фигурантом которого был математик Дмитрий Богатов, появился другой подозреваемый. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Задержан он или нет, пока не известно.

По данным собеседников газеты, за математиком признано право на реабилитацию. Более того, математик может рассчитывать на материальную компенсацию, уточнил источник.

Ранее источник Интерфакса сообщил, что следствие прекратило уголовное дело московского математика Дмитрия Богатова. Преследование прекращено по реабилитирующему основанию, одно из них — отсутствие состава преступления.

Напомним, по версии следствия, Богатов призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов». Математик свою вину отрицает: по его словам, любой человек могу публиковать сообщения с его IP-адреса, поскольку в его квартире работал выходной узел сети Tor.

Математику предъявили обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму и о подготовке массовых беспорядков. Он провел несколько месяцев в СИЗО. С июля Богатов находился под домашним арестом. В конце января его отпустили под подписку о невыезде после того, как следствие не нашло доказательств совершения предъявленных преступлений.