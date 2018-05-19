Установлены личности четверых предполагаемых боевиков, убитых в перестрелке в центре Грозного

Сегодня около 16-00 произошла перестрелка у храма Архангела Михаила в центре Грозного. Сразу же после этого был перекрыт проспект Кадырова, вся прилегающая местность к храму оцеплена подразделениями Росгвардии и СОБРа.

По предварительным данным, в результате перестрелки погибли двое патрульных полицейских из Саратовской области. Еще двое ранено. Также пострадал один прихожанин храма. В данный момент он находится в больнице. В результате перестрелки были убиты четверо нападавших.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сразу же выступил с заявлением: «Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены. <...> Имеется оперативная информация, что это было сделано по указке одной из стран Запада», — сообщил глава Чеченской республики в своем телеграмм канале около 6 вечера.

После этой записи там стали появляться другие подробности. Боевики «проникли на территорию храма, имея при себе стрелковое оружие, обрез, ножи, топорики, пластиковые бутылки с горючей смесью», — сообщил Кадыров.

«Правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из посёлка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — чуть позже написал он. Другие официальные лица, в том числе и сотрудники силовых ведомств, никак не комментируют случившееся.

Храм Архангела Михаила находится в самом центре Грозного, на пересечении проспекта имени Кадырова и улицы Субботников. Неподалеку располагается корпус Нефтяного института, в восьмистах пятидесяти метрах — мечеть Сердце Чечни, в километре — огромный городской парк Гранд-парк, в двух километрах — крупнейший гостинично-деловой комплекс Грозный-Сити. В этом районе всегда много людей, особенно в выходные дни. Его круглосуточно патрулируют сотрудники полиции.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил расследовать это «резонансное дело» следователям Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу. Дело возбуждено по 317 статье УК РФ – покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.