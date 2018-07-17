Число пенсионеров в России через 5 лет уменьшится на 4,6 миллиона из-за повышения пенсионного возраста

В случае повышения пенсионного возраста прогнозная численность пенсионеров в России к 2024 году сократится на 4,6 миллиона человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Министерства труда России Максима Топилина.

Топилин сказал, что если пенсионной реформы не будет, то число пенсионеров через пять лет составит 42,1 миллиона человек, а «в результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 миллиона», — сообщил он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее в Минтруде заявили о необходимости корректировки миграционной политики в связи с повышением пенсионного возраста. По мнению представителей министерства, это нужно, чтобы поток приезжих из-за рубежа не вытеснял граждан России с рынка труда.

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Ранее сообщалось, что законопроект рассмотрят в первом чтении 19 июля.

Согласно опросам «Левада-центра», против повышения пенсионного возраста для мужчин выступают 89% россиян, а против повышения для женщин — 90%.