Бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии приговорили к четырем годам условно за попытку хищения

Видновский городской суд Московской области приговорил экс-начальника службы безопасности и бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии Всеволода Глуховцева к четырем годам условно за попытку хищения 9 млн рублей у своего партнера по совместному строительному бизнесу Сергея Кардашева. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд признал Глуховцева виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

Как заявил агенству Кардашев, он будет добиваться отмены приговора и назначения Глуховцеву реального наказания.

«Я категорически не согласен с приговором, считаю его необоснованно мягким и уже подал краткую апелляционную жалобу», — сказал он.

Напомним, Глуховцев был задержан в апреле 2013 года по подозрению в хищении свыше 300 млн рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории. В декабре 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии общего режима за попытку крупного мошенничества в отношении компании «Химпромторг».

Глуховцев уже отбыл наказание, назначенное ему по первому приговору.