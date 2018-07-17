Обвинение запросило от 6 до 16 лет колонии для сотрудников ингушского Центра «Э» по делу о пытках

Прокуратура запросила от шести до 16 лет лишения свободы для семи сотрудников правоохранительных органов по делу о пытках в ингушском Центре по борьбе с экстремизмом, сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

В ходе прений в Нальчикском гарнизонном военном суде сторона обвинения потребовала 13 лет колонии начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоеву и шесть лет колонии его заместителю Сергею Хандогину. Еще трем сотрудникам подразделения Центра «Э» — Исе Аспиеву, Андрею Безносюку и Алихану Бекову — запросили 10, 10 и 16 лет колонии соответственно.

Прокуратура считает, что начальнику ОМВД по Сунженскому району Магомеду Бекову должны дать шесть лет лишения свободы, оперуполномоченноому отдела по зашите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Ингушетии Мустафе Цороеву — девять лет колонии и 80 тысяч рублей штрафа.

Для всех обвиняемых просят лишение званий и запрет на работу в госорганах на два или три года.

Каждому из сотрудников Центра «Э» и их подельников предъявлены разные обвинения. Они касаются убийства, превышения должностных полномочий с применением насилия, вымогательства имущества, грабежа, похищения паспортов и использования поддельных документов.