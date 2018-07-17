В Петербурге возбудили дело об экстремизме против националиста из-за шуточного поста о соратнике

В Санкт-Петербурге возбудили дело об экстремизме из-за поста националиста Владимира Рязанцева, который в шутку пожелал смерти своему соратнику Денису Григоруку четыре года назад. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Виталия Черкасова, представляющего интересы Рязанцева.

По словам юриста, националист обратился за помощью к правозащитникам, поскольку «эта история, несмотря на ее незначительность, тянется уже почти четыре года».

В материалах дела говорится, что ссора между соратниками произошла в 2014 году, когда Григорук посоветовал Рязанцеву прекратить продавать футболки с символикой украинского батальона «Азов» (позднее изображение признали экстремистским в России). После этого Рязанцев решил «потроллить» друга и опубликовал про него пост в своем сообществе «Белые новости v2.0».

Как уточняет издание, запись состояла из фотографии Дениса Григорука на фоне красного флага с подписью «эта красноперая шавка призывает к триумфу сионизма». Владимир Рязанцев обратился «ко всем белым братьям в Невограде» с призывом «не дать шавке дожить до 2015 года».

Впоследствии соратники помирились, а свой пост Рязанцев удалил из сообщества. Однако в сентябре 2015 года СК на основании этой публикации завел на Рязанцева дело о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). Рязанцева также обвиняют по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). При Григорук сказал следствию, что воспринял запись друга как «неадекватную шутку».

«Получается, что конкретного потерпевшего нет, но следствие посчитало, что от записи про друга пострадали общественные интересы»,— сказал адвокат.

По его мнению, Центр «Э» работает ради отчетности, иначе он бы остановился сразу после того, как друзья признались, что пост носил шуточный характер.