Экс-главу СК по Москве Александра Дрыманова арестовали на 2 месяца

Бывшего начальника Главного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Александра Дрыманова, задержанного по делу о взяточничестве, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Интерфакс.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября», – огласила судья Лефортовского суда Москвы Елена Канева.

Сотрудники ФСБ задержали Дрыманова 17 июля. Его подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере. В суде Дрыманов заявил, что свою вину не признает.

Ранее СМИ сообщали об уходе Дрыманова в отпуск с последующим увольнением. На сайте ведомства в качестве исполняющего обязанности начальника значится Андрей Стрижов.

В конце января 2017 года в Мосгорсуде огласили обвинительное заключение по делу полковника СК Михаила Максименко. В документе также упоминается, что действующий глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов получил «незаконное денежное вознаграждение» за освобождение из-под стражи подчиненного вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. В сентябре СМИ сообщали об обысках в московском главке СК из-за этого дела, но в ведомстве эту информацию опровергли.

Дрыманова назначили исполняющим обязанности руководителя столичного СК в феврале 2015 года, через полгода его утвердили в должности указом президента.