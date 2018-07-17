Путин изменил статус закрытого города, в котором предположительно производили «Новичок»

Президент России Владимир Путин постановил упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Шиханы в Саратовской области. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Шиханы перестанет быть закрытым городом с 1 января 2019 года. Согласно указу, Саратовская область получит 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,5 млн рублей в 2020 году для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета городского округа Шиханы.

В городе находится Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, где работал Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей вещества «Новичок». По версии британского следствия, именно с помощью «Новичка» в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Статус закрытого города Шиханы получил в 1997 по указу президента Бориса Ельцина. В документе отмечалось, что такой статус городу необходим для «обеспечения режима безопасного функционирования Государственного института технологии органического синтеза и экологической безопасности населения».

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Напомним, что 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.