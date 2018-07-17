Суд обязал защиту Серебренникова завершить ознакомление с материалами уголовного дела до 1 сентября

Басманный суд Москвы обязал защиту режиссера Кирилла Серебренникова завершить ознакомление с материалами уголовного дела до 1 сентября. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы, которое обязывало Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля, и вернул дело на новое рассмотрение.

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Напомним, в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. В мае Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления режиссера с уголовным делом до 19 июля.