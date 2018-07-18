В Счетной палате указали на недостатки законопроекта о повышении пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста требует доработки, так как в нем нет «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отзыв Счетной палаты, подписанный ее главой Алексеем Кудриным.

Кроме того, ведомство обратило внимание на то, что в документе нет описания механизма, который бы позволил увеличивать размер пенсий с учетом инфляции. Помимо этого, считают в Счетной палате, в законопроекте не указывается, при каких условиях российскую пенсионную систему можно будет считать сбалансированной и финансово устойчивой.

Также проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

Соответсвенно, подчеркнули в контрольном ведомстве, невозможно оценить эффективность запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Ранее сообщалось, что законопроект рассмотрят в первом чтении 19 июля.