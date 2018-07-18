«Коммерсант»: цены на рыбу вырастут из-за требований ФСБ ограничить использование иностранного флота

Пограничная служба ФСБ предупредила часть рыбодобытчиков о недопустимости использования судов, которые принадлежат иностранцам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Требования предъявили к компаниям как в Северном бассейне, так и на Дальнем Востоке. Ранее, если у судна было право плавания под флагом РФ и оно эксплуатировалось российскими лицами по договорам бербоут-чартера (фрахтование судна без экипажа), таких требований не предъявлялось.

В рыболовецких компаниях считают, что выполнение предписаний ФСБ приведет к дополнительным расходам на логистику, что отразиться с на конечной стоимости рыбы. Объясняется это тем, что только в Северном бассейне на принадлежащий иностранцам транспорт приходится около 70% флота.

Отмечается, что восполнить рынок российским морским транспортом невозможно в связи с тем, что новый флот не строится, а старые суда списываются.

В Росрыболовстве газете сообщили, что вопрос о требованиях спецслужбы обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России, участники которой договорились «проработать вопрос».