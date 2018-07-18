Арестованной в США россиянке Марии Бутиной предъявили второе обвинение

Большое жюри присяжных в США предъявило 29-летней гражданке России Марии Бутиной новое обвинение. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Ранее Бутину обвинили в сговоре с целью работы иноагентом, сообщает Politico.

Ранее Бутиной вменялся лишь сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по новой статье — десять лет лишения свободы, а по пункту о сговоре — пять лет.

Россиянку арестовали 15 июля в Вашингтоне. Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени своего «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в Твиттере докладывала «российскому чиновнику».

Бутина — член правления организации «Право на оружие». Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями. Она говорила, что формированием списка россиян, которые поехали на мероприятие в составе российской группы, занимался Торшин.