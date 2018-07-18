Повышение пенсионного возраста отказались публично поддержать 12 российских регионов

Власти 12 регионов России отказались открыто поддержать повышение пенсионного возраста. Об этом сообщается в обзоре фонда «Петербургская политика».

Эксперты ранжировали регионы в зависимости от их публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. Оценку 5 давали регионам с самой положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию исполнительной и представительной власти. Согласно этим измерениям, 0 баллов получили 12 регионов, а именно Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва и Еврейская автономная область.

Среди 13 регионов с максимальными оценками(5) поддержки повышения пенсионного возраста эксперты назвали Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.

Как сообщил «Новой газете» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, данные обзора говорят о том, что «в целом федеральной власти удалось переломить крайнюю осторожность регионов, не спешивших торопиться с публичным присоединением к поддержке пенсионной реформы». Как следствие, в первой половине июля прошли внеочередные сессии многих региональных парламентов для того, чтобы убедиться, что региональные элиты не будут противодействовать пенсионной реформе.

Виноградов также отметил, что реакция на пенсионную реформу была неодинаковой. Он объяснил, что это связано с тем, что в сентябре в ряде регионов пройдут выборы глав, и «с инициативами регионов Дальнего Востока оставить им особый порядок». «В целом удалось продемонстрировать, что созданные механизмы политического управления обеспечивают готовность власти на всех уровнях включаться в поддержку значимых для центра инициатив», — добавил Виноградов.

Ранее фонд «Петербургская политика» сообщил, что пенсионную реформу открыто поддержала лишь треть регионов. О полной солидарности с повышением пенсионного возраста объявили 11 российских регионов, а «осторожно поддержали» — 17. Остальные решили дистанцироваться от реформы.

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Законопроект рассмотрят в первом чтении 19 июля.

Согласно опросам «Левада-центра», против повышения пенсионного возраста для мужчин выступают 89% россиян, а против повышения для женщин — 90%.