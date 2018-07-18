«Коммерсант» сообщил о возможном возобновлении работы в России французского торгового представительства

Французское агентство по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене Business France может осенью возобновить свою работу в России, но независимо от посольства страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Business France может осенью провести тендер на представление своих интересов в России. В этом случае его представительство в России возобновит свою работу, но уже вне зависимости от посольства Франции.

«Условия тендера пока не озвучены, но можно ожидать, что принять участие в конкурсе смогут известные во Франции структуры, например, Франко-российская торгово-промышленная палата и MEF (Дом французского предпринимательства — ред.)»,— сообщил изданию источник во французских дипломатических кругах.

Напомним, 16 июля власти Франции закрыли российское представительство по торговле и инвестициям, которое обеспечивало деятельность агентства Business France. Ему запретили вести деятельность «в рамках положений французского законодательства», что прекратило «длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России».

После этого в российском Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что представительство Business France работало в России без правовых оснований.