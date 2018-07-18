Режиссеру Кириллу Серебренникову продлили арест до 22 августа

Басманный суд Москвы продлил арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа, директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум — до 19 сентября.

Режиссер Кирилл Серебренников и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум во время рассмотрения ходатайства о продлении срока домашнего ареста в Басманном суде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В ходе судебного заседания Серебренников сказал: «То, что со мной происходит, можно назвать одним словом: абсурд». Он добавил, что он и его защита заканчивают ознакомление с делом и то, что они узнали из материалов, «подтверждает абсурд происходящего».

Защита просила судью отпустить режиссера под залог в размере, установленным судом. Сам Серебренников, отвечая на вопрос судьи о залоге в размере 63 миллионов рублей, сказал: «У меня этих денег нет, но если адвокат знает где их взять — то прекрасно». В случае удовлетворения ходатайства следствия, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов попросил суд увеличить время прогулок режиссера до трех часов. Адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова не просила о залоге и попросила суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Ранее Басманный суд Москвы обязал защиту Серебренникова завершить ознакомление с материалами уголовного дела до 1 сентября. До этого Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы, которое обязывало Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля, и вернул дело на новое рассмотрение.

Напомним, в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. В мае Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления режиссера с уголовным делом до 19 июля.

Иван Бочаров — специально для «Новой»